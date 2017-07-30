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حسين السيد: سعيد في الأهلي ولن أرحل (فيديو)

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حسين السيد: سعيد في الأهلي ولن أرحل (فيديو) حسين السيد: سعيد في الأهلي ولن أرحل (فيديو)

التحرير

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سخر حسين السيد، ظهير أيسر النادي الأهلي، من أنباء رحيله عن ناديه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، معلقًا: «ودوني أندية كلها وأنا قاعد بسمع».

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس السبت، من برنامج « العرب» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة ON sport، أن عقده مع القلعة الحمراء ممتد لموسمين آخرين، مؤكدًا أنه سعيد مع النادي ومستمر كلاعب في صفوفه.

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وتحدث «مارسيلو»، عن مواجهة نصر حسين داى الأخيرة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين كان لديهم روح عالية للغاية، وبذلوا مجهود كبير، متمنيًا التأهل لنهائي البطولة العربية وحصد اللقب.

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التحرير

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