حسين السيد: سعيد في الأهلي ولن أرحل (فيديو)

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سخر حسين السيد، ظهير أيسر النادي الأهلي، من أنباء رحيله عن ناديه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، معلقًا: «ودوني أندية مصر كلها وأنا قاعد بسمع».

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس السبت، من برنامج «ستاد العرب» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة ON sport، أن عقده مع القلعة الحمراء ممتد لموسمين آخرين، مؤكدًا أنه سعيد مع النادي ومستمر كلاعب في صفوفه.

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وتحدث «مارسيلو»، عن مواجهة نصر حسين داى الأخيرة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين كان لديهم روح عالية للغاية، وبذلوا مجهود كبير، متمنيًا التأهل لنهائي البطولة العربية وحصد اللقب.