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حمد بن عيسى يشيد بالتنسيق المشترك بين مصر والبحرين والسعودية والإمارات في مكافحة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

حمد بن عيسى يشيد بالتنسيق المشترك بين والبحرين والسعودية والإمارات في مكافحة الإرهاب

04:17 ص الأحد 30 يوليو 2017

حمد بن عيسى يشيد بالتنسيق المشترك بين مصر والبحرين والسعودية والإمارات في مكافحة الإرهاب

المنامة - أ ش أ

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، بالتعاون والتنسيق المشترك بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين وجهودهم الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني، وزراء الخارجية المصري سامح شكري، والسعودي عادل الجبير، والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، فضلا عن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" .

وقال ملك البحرين "دولنا الأربع قدمت الكثير من الشهداء في معركتنا ضد الإرهاب وفي الدفاع عن أوطاننا وشعوبنا ولا تزال دولنا وستظل في جهودها الرامية للحفاظ على المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أي ممارسات قد تضر بدوله أو تؤثر سلبا على شعوبه أو تعرقل منجزاته ومكتسباته".

وأكد العاهل أن مملكة البحرين تقف صفا واحدا مع شقيقاتها في كل ما تتخذه من مواقف مشتركة وإجراءات لمواجهة التحديات والمخاطر، مشدداً على "أن بقاء دولنا العربية قوية ومتماسكة مرهون بتضامنها وتكاتفها وتآزرها في مواجهة كافة التحديات"، وتابع "العمل العربي المشترك هو القاعدة التي نستند عليها والخيار الحتمي في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها".

وشدد العاهل البحريني على ضرورة التضامن بين جميع الدول لمواجهة الإرهاب والمطالبة بتجفيف منابع تمويله وضرورة مواصلة الجهود والتنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي لدحره واجتثاثه.

يذكر أن الاجتماع الرباعي يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في القاهرة في الخامس من يوليو الجاري ضمن التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب والكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتغيير سياساتها التي تدعم الإرهاب وزعزعة الأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين.

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