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سيد معوض: أزمة متعب انتهت.. والبطولة العربية من أهم أهدافنا (فيديو)

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سيد معوض: أزمة متعب انتهت.. والبطولة العربية من أهم أهدافنا (فيديو) سيد معوض: أزمة متعب انتهت.. والبطولة العربية من أهم أهدافنا (فيديو)

التحرير

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قال سيد معوض، مدرب  فريق الكرة بالنادي الأهلي، إن البطولة العربية من أهم أهداف الفريق حاليًا، خاصة بعد تُقرب الفريق إلى النهائي رغم البداية غير الجيدة أمام الفيصلي الأردني. 

وتحدث «معوض»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس السبت، من برنامج « العرب» الذي يعرض على قناة ON sport، عن عماد متعب، مهاجم الفريق، مؤكدًا أن أزمته انتهت بالطبع بدليل مشاركته في مباراة الفريق الأخيرة أمام نصر حسين داي الجزائري، مساء الجمعة.

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 وأضاف، أن البطولة لها أهمية أخرى وهى مشاركة اللاعبين البدلاء، ومنحهم فرصة جيدة لاظهار قدراتهم، هناك من سيرحل ومن سيبقى بسبب هذه البطولة.

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التحرير

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