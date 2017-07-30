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مدير أمن أسيوط الجديد: سعيد بثقة الوزير في.. وأسعى لتحقيق أمن المواطن

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مدير أمن أسيوط الجديد: سعيد بثقة الوزير في.. وأسعى لتحقيق أمن المواطن مدير أمن أسيوط الجديد: سعيد بثقة الوزير في.. وأسعى لتحقيق أمن المواطن

التحرير

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ملخص

كتب - محمد ممدوح

كتب - محمد ممدوح

أعرب اللواء جمال مصطفى شكر، مدير أمن أسيوط الجديد، عن سعادته بثقة اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وقيادات الوزارة لتوليته لهذا المنصب في محافظة هامة بصعيد مثل محافظة أسيوط. 

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وأكد مدير أمن أسيوط الجديد، في تصريح خاص لـ"التحرير"، استعداده التعاون مع كافة الجهات والقيادات بالمحافظة من أجل توفير أقصى درجات الأمن والأمان للمواطن الأسيوطي، موضحًا أنه سوف يعطي تعليماته لجميع العاملين بمديرية أمن أسيوط للإهتمام بشكاوى المواطنين وتلبيه مطالبهم خلال الفترة المقبلة.

كان اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، أصدر حركة تنقلات مساء أمس، تضمنت تعيين اللواء شكر مديرًا لأمن أسيوط بعد ترقيته من منصب مدير مباحث المنوفية بديلاً عن اللواء عاطف قليعي، مدير الأمن السابق، الذي وصل لسن المعاش.

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التحرير

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