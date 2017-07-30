أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

النجم الساحلي يقدم عمرو مرعي.. واللاعب: جيت تونس تحدي (فيديو)

Google+ Print
النجم الساحلي يقدم عمرو مرعي.. واللاعب: جيت تونس تحدي (فيديو) النجم الساحلي يقدم عمرو مرعي.. واللاعب: جيت تونس تحدي (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قام نادى النجم الساحلي التونسي، بتقديم المهاجم المصري عمرو مرعى ، لاعب إنبي السابق، والمنتقل للفريق في فترة النتقالات الصيفية الحالية.

وقام مرعي بالتقاط عدد من الصور بجوار حافلة الفريق الجديدة، وحرص الجمهور على التقاط الصور له، وحضر المؤتمر الصحفي، كلا من: رضا شرف الدين رئيس نادى النجم الساحلي وحسين جنيح المدير التنفيذى للنادى ومدير الكرة وزياد الجزيرى نجم الكرة التونسي، ونبيل أبو زيد وشادى هيكل.

شاهد أيضا

ومن جانبه قال مرعي، في تصريحاته، «قدومي من إلى تونس تحدي، وده طبيعي في كرة القدم، ربنا يكرمنا ونفرح الجمهور».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)