النجم الساحلي يقدم عمرو مرعي.. واللاعب: جيت تونس تحدي (فيديو)

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قام نادى النجم الساحلي التونسي، بتقديم المهاجم المصري عمرو مرعى ، لاعب إنبي السابق، والمنتقل للفريق في فترة النتقالات الصيفية الحالية.

وقام مرعي بالتقاط عدد من الصور بجوار حافلة الفريق الجديدة، وحرص الجمهور على التقاط الصور له، وحضر المؤتمر الصحفي، كلا من: رضا شرف الدين رئيس نادى النجم الساحلي وحسين جنيح المدير التنفيذى للنادى ومدير الكرة وزياد الجزيرى نجم الكرة التونسي، ونبيل أبو زيد وشادى هيكل.

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ومن جانبه قال مرعي، في تصريحاته، «قدومي من مصر إلى تونس تحدي، وده طبيعي في كرة القدم، ربنا يكرمنا ونفرح الجمهور».