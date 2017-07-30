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ياسر ريان عن غالي ومتعب: لازم نراعي إن لاعب الكورة بني آدم (فيديو)

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ياسر ريان عن غالي ومتعب: لازم نراعي إن لاعب الكورة بني آدم (فيديو) ياسر ريان عن غالي ومتعب: لازم نراعي إن لاعب الكورة بني آدم (فيديو)

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علق ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، على أزمة حسام غالي، قائد المارد الأحمر الأخيرة، مع حسام البدري المدير الفني للفريق، قائلًا: «لازم نراعي إن لاعب الكورة في النهاية بني آدم، المهم إن المشكلة خلصت بسرعة».

وأضاف «ريان»، خلال لقائه بحلقة أمس السبت، من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة  sport، أن غالي لاعب كبير وقائد للفريق وأي خطأ يصدر منه يحسب عليه، لكنه فسي النهاية امتثل للعقوبة التي تم توقيعها عليه.

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وتحدث نجم القلعة الحمراء، عن مستقبل عماد متعب مع النادي، مؤكدًا أن الأمر أخذ أكبر من حجمه، خاصة أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري ليس ضد اللاعب ويبحث عن الوقت المناسب لاشراكه في المباريات.

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التحرير

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