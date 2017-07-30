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"حركة الجيزة": تنقلات بالجملة وإطاحة بالقيادات

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مصراوي Masrawy

"حركة الجيزة".. تنقلات بالجملة وإطاحة بالقيادات

01:17 ص الأحد 30 يوليو 2017

مديرية أمن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة؛ وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، أمس السبت.

وشهدت الحركة نقل العميد شريف الجمل إلى مديرية أمن بني سويف، وعودة العميد مدحت فارس إلى مديرية أمن الجيزة قادما من مباحث المنوفية، ونقل العميد عبد الحميد أبو موسى، من رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة إلى منصب رئيس مباحث المنوفية.

كما تم ترقية اللواء مصطفى عصام، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر إلى منصب حكمدار المديرية، والعميد ماجد عادل مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، والعميد طارق شاش رئيس مباحث إدارة تأمين أكتوبر إلى رتبة لواء.

وشملت الحركة إحالة اللواء عصام العماري مدير إدارة تأمين المناطق السياحية والأثرية، واللواء أحمد وهبة، مدير إدارة تأمين أكتوبر، واللواء حسن الخولي، والعميد عصام فتحي، مساعد مدير قطاع أكتوبر، إلى المعاش، ونقل العميد طارق عبد العظيم مساعد مدير فرقة الهرم إلى قطاع التفتيش بالوزارة.

وشملت الحركة ترقية اللواء هاني سعيد إلى منصب مدير الحماية المدنية بالجيزة خلفا للواء أسامة شعبان الذي تم تعيينه وكيلا لمصلحة الدفاع المدني بمدينة نصر، وتعيين اللواء شمس نائبا لمدير الحماية المدنية بالجيزة بعدما كان يشغل مدير قطاع جنوب القاهرة.

الحركة شهدت تغييرات واسعة شملت عددًا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

ومن المقرر أن تُنفذ الحركة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل بالنسبة للقيادات، واعتبارًا من 10 أغسطس بالنسبة لجميع من شملتهم الحركة من مختلف الرتب، على أن يتم فتح باب التظلمات ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام؛ حيث ستقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها.

 

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