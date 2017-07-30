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حركة تنقلات الجيزة: "درويش" إلى مباحث مطروح و"عبد القادر" للسجون

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مصراوي Masrawy

حركة تنقلات الجيزة: "درويش" إلى مباحث مطروح و"عبد القادر" للسجون

12:29 ص الأحد 30 يوليو 2017

مديرية امن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة؛ وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، أمس السبت.

وشهدت الحركة نقل اللواء ناصر عبد القادر، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال، إلى قطاع السجون، وإحالة اللواء مصطفى عناني نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إلى المعاش، ونقل العميد درويش حسين إلى مباحث مديرية أمن مطروح بعدما كان يشغل منصب مدير مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية.

وشملت الحركة ترقية اللواء هاني سعيد إلى منصب مدير الحماية المدنية بالجيزة خلفا للواء أسامة شعبان الذي تم تعيينه وكيلا لمصلحة الدفاع المدني بمدينة نصر.

كما شهدت الحركة تعيين اللواء شمس نائبا لمدير الحماية المدنية بالجيزة بعدما كان يشغل مدير قطاع جنوب القاهرة، بالإضافة إلى ترقية اللواء مصطفى عصام، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر إلى منصب حكمدار المديرية.

الحركة شهدت تغييرات واسعة شملت عددًا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

ومن المقرر أن تُنفذ الحركة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل بالنسبة للقيادات، واعتبارًا من 10 أغسطس بالنسبة لجميع من شملتهم الحركة من مختلف الرتب، على أن يتم فتح باب التظلمات ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام؛ حيث ستقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها.

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