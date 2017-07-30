أخبار عاجلة

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

طارق يحيى: جميع اللاعبين مجهدون.. وراضٍ عن الفوز على النصر

Google+ Print
طارق يحيى: جميع اللاعبين مجهدون.. وراضٍ عن الفوز على النصر طارق يحيى: جميع اللاعبين مجهدون.. وراضٍ عن الفوز على النصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد طارق يحيى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي ، رضاءه عن الفوز على النصر السعودي، في البطولة العربية، موضحًا أن جميع لاعبي الفريق مجهدون من توالى المباريات.

وأضاف يحيى، أن طارق حامد غاب عن اللقاء بسبب معاناته من الضغط، وكان من المستحيل أن ييتواجد في المباراة، كما أن معروف يوسف اشتكى من الإجهاد وطلب عدم اللعب.

شاهد أيضا

وبالنسبة لعلي جبر، أكد طارق يحيى، أنه لعب بصعوبة كبيرة بسبب الإجهاد، مشددًا على أن كل اللاعبين يعانون من الإرهاق وهناك لاعبون غير جاهزين مثل الغاني أتشامبونج العائد من بلاده أمس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة