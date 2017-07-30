طارق يحيى: جميع اللاعبين مجهدون.. وراضٍ عن الفوز على النصر

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أكد طارق يحيى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، رضاءه عن الفوز على النصر السعودي، في البطولة العربية، موضحًا أن جميع لاعبي الفريق مجهدون من توالى المباريات.

وأضاف يحيى، أن طارق حامد غاب عن اللقاء بسبب معاناته من الضغط، وكان من المستحيل أن ييتواجد في المباراة، كما أن معروف يوسف اشتكى من الإجهاد وطلب عدم اللعب.

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وبالنسبة لعلي جبر، أكد طارق يحيى، أنه لعب بصعوبة كبيرة بسبب الإجهاد، مشددًا على أن كل اللاعبين يعانون من الإرهاق وهناك لاعبون غير جاهزين مثل الغاني أتشامبونج العائد من بلاده أمس.