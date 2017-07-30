حازم إمام: الفوز على النصر دفعة معنوية لمواجهة المصري في الكأس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أشاد حازم إمام، لاعب فريق الزمالك، بالفوز الذي حققه الأبيض على حساب النصر السعودي بهدفين لهدف، اليوم السبت، بالبطولة العربية.

وقال حازم إمام، في تصريحات عقب المباراة، «المباراة فرقت معانا معنويًا قبل مباراة المصري في كأس مصر.. فريق النصر مميز ويعتمد بشكل كبير على اللعب من العمق.. أفضل أداء لنا من بداية البطولة».

شاهد أيضا

وأشار قائد الزمالك إلى أن تركيز زملائه ينصب في مباراة المصري البورسعيدي المُقبلة بكأس مصر لتحقيق الفوز.

ونجح «إمام» في إحراز الهدف الأول في مباراة النصر والأول له منذ عودته إلى النادي الأبيض.