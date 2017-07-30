أخبار عاجلة

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

حازم إمام: الفوز على النصر دفعة معنوية لمواجهة المصري في الكأس

Google+ Print
حازم إمام: الفوز على النصر دفعة معنوية لمواجهة المصري في الكأس حازم إمام: الفوز على النصر دفعة معنوية لمواجهة المصري في الكأس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشاد حازم إمام، لاعب فريق ، بالفوز الذي حققه الأبيض على حساب النصر السعودي بهدفين لهدف، اليوم السبت، بالبطولة العربية.

وقال حازم إمام، في تصريحات عقب المباراة، «المباراة فرقت معانا معنويًا قبل مباراة المصري في كأس .. فريق النصر مميز ويعتمد بشكل كبير على اللعب من العمق.. أفضل أداء لنا من بداية البطولة».

شاهد أيضا

وأشار قائد الزمالك إلى أن تركيز زملائه ينصب في مباراة المصري البورسعيدي المُقبلة بكأس مصر لتحقيق الفوز.

ونجح «إمام» في إحراز الهدف الأول في مباراة النصر والأول له منذ عودته إلى النادي الأبيض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية