حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم السبت، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها ادانة دولية واسعة لتجربة صاروخية إيرانية وتدريبات عسكرية مشتركة بين سيول وواشنطن، علاوة على اندلاع حريق بأحد الفنادق في تركيا.

1- سول وواشنطن تجريان تدريبات عسكرية على الصواريخ الباليستية

تدريبات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم (أ ف ب)

ذكر تقرير إخباري أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجريتا جولة أخرى من تدريبات عسكرية على الصواريخ الباليستية "لإظهار قوتهما لكوريا الشمالية".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- مناوشات بين سفن أمريكية وزوارق إيرانية في الخليج

بارجة حربية أمريكية في مياه الخليج العربي - أرشيفية (أ ف ب)

وقعت مناوشات بين سفن حربية أمريكية وزوارق إيرانية في الخليج، حسبما أعلنت مصادر رسمية أمريكية وإيرانية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- الغرب يشدد لهجته حيال إيران

تجربة إطلاق صارخ باليستي في شمال إيران - أرشيفية (أ ف ب)

شددت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون اللهجة حيال إيران مطالبين طهران بالكف عن تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية، غداة اختبارها صاروخا لحمل الأقمار الصناعية إلى المدار.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- مصابون باندلاع حريق بأحد الفنادق التركية

اندلاع حريق بأحد الفنادق في أنطاليا (أ ف ب)

أصيب 14 شخصا بينهم 4 مواطنين روس إثر اندلاع حريق بأحد الفنادق التركية في مدينة كيمير بولاية أنطاليا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا