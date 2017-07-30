مدير أمن السويس الجديد: أعرف المحافظة جيدًا.. وسأحرص على توفير الأمان للمواطن

السويس - (أ ش أ)

قال مدير أمن السويس الجديد اللواء محمد جاد إنه سيبذل كل الجهود من أجل تقديم أفضل خدمة أمنية بالمحافظة.

وأعرب مدير أمن السويس الجديد - في تصريح صحفي مساء أمس السبت - عن تمنياته بأن تكون السنة القادمة، خلال وجوده بالسويس، سنة جيدة، وكذلك عن تقديره لأبناء المحافظة أصحاب التاريخ الكبير، مشيرًا إلى أنه يعرف المحافظة جيدًا وزارها في مهمات عمل كثيرة.

وأوضح أنه فور وصوله للمحافظة سيجتمع مع قيادات المديرية ومأموري الأقسام لبحث أي مشاكل أمنية والسعي بجدية لحلها، مؤكدًا أنه سيسعى خلال الفترة القادمة إلى وضع خطط أمنية محكمة لضبط الشارع السويسي والتأكيد على حسن التعامل مع المواطنين.

وكان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار قد عين اليوم اللواء محمد جاد مديرًا لأمن السويس خلفًا للواء مصطفى شحاته، والذي رقي لمساعد الوزير لمصلحة السجون، وذلك ضمن حركة تنقلات وترقيات واسعة شملت 26 مساعدا للوزير و22 مديرا للأمن و83 من مديري الإدارات والمصالح.