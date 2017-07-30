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ماجد نادي: وزير التموين لم يتخذ قرارا بدفع قيمة سلع البطاقات نقدا

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ماجد نادي: وزير التموين لم يتخذ قرارا بدفع قيمة سلع البطاقات نقدا ماجد نادي: وزير التموين لم يتخذ قرارا بدفع قيمة سلع البطاقات نقدا

التحرير

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قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي ، إن ما يتردد عن مطالبة وزارة التموين بقالي التموين بدفع قيمة سلع البطاقات نقدًا وإلغاء الأجل لم يتم تنفيذه حتى الآن، مشيرا إلى أن القرار لم يتم اتخاذه من جانب الوزارة حتى الآن.

وأضاف نادي، خلال مداخلة هاتفية اليوم السبت ببرنامج "بتوقيت "، على "التليفزيون العربي"، أن النقابة تحاول احتواء الأزمة قبل غضب البقالين، مشيرًا إلى أن مهمة بقال التموين أن يكون وسيطًا بين والمواطنين، إذ يقوم بأخذ السلع من الحكومة وإيصالها إلى المواطنين مقابل هامش ربح.

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وتابع: "على سبيل المثال باخد كيلو السكر بـ9.75 جنيه وببيعه للمواطنين بـ10 جنيه"، واستكمل: "هيبقى صعب جدًا إننا ندفع الأموال للوزارة نقدًا وليس بالأجل، المواطن اللي ليه حاجات بـ200 جنيه بييجي ياخد بيهم، والمواطن نفسه بييجي ياخد الحاجة بدون دفع، بكسب كام يعني عشان أدفع".

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التحرير

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