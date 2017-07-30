محامي حبيب العادلي: «معرفش هو فين»

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نفى الدكتور محمد الجندي، عضو هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، علمه بمكان تواجد موكله حتى الآن.

وأضاف الجندي خلال مداخلة هاتفية اليوم السبت ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر قناة "سي بي سي": وصلت إليّ معلومات من مصادر مقربة تفيد بأن العادلي سيأتي برفقة الفريق الطبي المعاون له خلال جلسة الإشكال بقضية "فساد وزارة الداخلية" لكن تعذر حضوره في جلسة الإشكال.

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واستنكرت الإعلامية لميس الحديدي استمرار هروب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق منذ ما يقارب 140 يومًا على إصدار حكم من محكمة الجنايات بحسبه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، قائلة: "المواطن يريد أن يعيش تحت سيادة القانون، بحيث تسود العدالة ويكون جميع المواطنين سواسية أمام القانون".

وطالبت الحديدي المواطنين، بمساعدة رجال الشرطة في العثور على وزير الداخلية الأسبق الهارب من العدالة، قائلةً: "ابحث مع الشرطة".