أخبار عاجلة

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

محامي حبيب العادلي: «معرفش هو فين»

Google+ Print
محامي حبيب العادلي: «معرفش هو فين» محامي حبيب العادلي: «معرفش هو فين»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفى الدكتور محمد الجندي، عضو هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، علمه بمكان تواجد موكله حتى الآن.

وأضاف الجندي خلال مداخلة هاتفية اليوم السبت ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر قناة "سي بي سي": وصلت إليّ معلومات من مصادر مقربة تفيد بأن العادلي سيأتي برفقة الفريق الطبي المعاون له خلال جلسة الإشكال بقضية "فساد وزارة الداخلية" لكن تعذر حضوره في جلسة الإشكال.

شاهد أيضا

واستنكرت الإعلامية لميس الحديدي استمرار هروب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق منذ ما يقارب 140 يومًا على إصدار حكم من محكمة الجنايات بحسبه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، قائلة: "المواطن يريد أن يعيش تحت سيادة القانون، بحيث تسود العدالة ويكون جميع المواطنين سواسية أمام القانون".

وطالبت الحديدي المواطنين، بمساعدة رجال الشرطة في العثور على وزير الداخلية الأسبق الهارب من العدالة، قائلةً: "ابحث مع الشرطة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)