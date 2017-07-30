صور| أرض أبو المطامير عطشانة.. وبوار 10 آلاف فدان بسبب الصرف الصحي

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«الأرض عطشانة وهتموت».. بهذه الكلمات استغاث أهالي قرى مركز أبو المطامير، بعد غلق مياه الري بترعة النوبارية التي توزع على الحاجر وباقى الترع منذ أكثر من 15 يومًا، في ظل ارتفاع الحرارة الملحوظ، والذي أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية وبوار أكثر من 10 آلاف فدان.

وقال مصطفى موسى، أحد أهالى أبو المطامير أن مياه الرى مقطوعة منذ أكثر من 15 يوما مع ارتفاع درجة الحرارة وتحتاج الأرض إلى مياه يوميا لتعويض درجة الحرارة حتى لا تتلف المحاصيل الزراعية ومنذ انقطاع المياه، والمحاصيل اصفرت ودبلت وتكبدنا خسائر كبير بسبب مصاريف السماد والزراعة التى ضاعت مع تلف المحاصيل.

وأشار جمعة مجاور فلاح إلى أن أكثر من 10 آلاف فدان معرضون للبوار بسبب نقص المياه واتجاه الفلاحين من الرى من مصرف الرياح البحرى بالنوبارية مياه صرف صحى وهذه المياه تؤدى إلى بوار الأراضى الزراعية وتلف المحصول.

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وأوضح محمود أبو سيف مزارع أنه قبل انقطاع المياه قام برى أرضه بمياه الترعة وبعد أن جفت المياه رأى مادة ملوحة على تراب الأرض وهذا يتسبب فى سرعة بوار الأرض لأن مياه الرى تدخل فيها نسبة ملوحة عالية، حيث أنه فى السابق كان زرع البرسيم أخضر وبه مياه فى نفس الوقت من الأعوام السابقة أم الآن فالبرسيم أصفر وجاف ولا يوجد به أى مياه وهذا يقلل من ثمنه كثيرًا وبهذا يكون اتخرب بيتنا على حد قوله.

وطالب حمدى صلاح أحد الفلاحين من وزير الرى فتح مياه الرى من خط النوبارية وأيضا الرقابة على المياه لمعرفة نسبة الملوحة الموجودة بها حتى يلحقوا ما تبقى من المحصول والتربة الزراعية.

وقال المهندس محمد أحمد مسئول الرى بالبحيرة إنه تم قطع مياه الرى للصيانة وسيتم فتحها تدريجيا فى ترعة النوبارية والحاجر، وباقى الترع وسيتم تشكيل لجنة لفحص المياه ومعرفة سبب نسبة الملوحة وحل هذه المشكلة فى أقرب وقت أمام الفلاحين لأن من حق الفلاح الحصول على حقه كاملا من المياه.