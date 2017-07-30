مدير أمن كفر الشيخ: مكان رجل الشرطة بالشارع وليس المكاتب المكيفة

التحرير

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قال اللواء أحمد الأنصاري، مدير أمن كفرالشيخ الجديد، إنه تسلم مهام عمله منذ صدور قرار وزير الداخلية بتعيينه مديرا لأمن المحافظة.

وأضاف الأنصاري خلال تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم السبت، أنه لن يجلس في مكتبه انتظارا للتقارير الدورية، مؤكدا متابعته للتطورات أولا بأول: "هشوف كل حاجة بنفسي"،

وتابع: مكان رجل الأمن هو الشارع وسط المواطنين وليس المكاتب المكيفة، لافتا إلى أن مكتبه سيكون مفتوحا أمام الجميع الصغير منهم قبل الكبير للنظر في مشاكلهم والعمل بجد لحلها.

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وأصدر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية قرارا بتعيين اللواء أحمد عبدالحميد الأنصارى، مديرا لأمن محافظة كفرالشيخ خلفا للواء سامح مسلم، ضمن حركة تنقلات واسعة بوازرة الداخلية شملت تغيير 35 قيادة أمنية.

وشغل الأنصارى عددًا من المناصب إذ عمل بالإسكندرية ثم أسيوط ثم نائبًا لمدير أمن البحيرة، كما شغل منصب نائب مدير أمن الدقهلية من عام 20015 حتى عام 2017 حتى تم اختياره مديرًا لأمن كفر الشيخ.

والأنصارى من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1960 ومتزوج ولديه اثنان من الأبناء أحدهما ضابط شرطة، والآخر طالب بالفرقة الثانية بكلية الفنون الجميلة.