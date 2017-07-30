أخبار عاجلة

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مدير أمن كفر الشيخ: مكان رجل الشرطة بالشارع وليس المكاتب المكيفة

Google+ Print
مدير أمن كفر الشيخ: مكان رجل الشرطة بالشارع وليس المكاتب المكيفة مدير أمن كفر الشيخ: مكان رجل الشرطة بالشارع وليس المكاتب المكيفة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء أحمد الأنصاري، مدير أمن كفرالشيخ الجديد، إنه تسلم مهام عمله منذ صدور قرار وزير الداخلية بتعيينه مديرا لأمن المحافظة.

وأضاف الأنصاري خلال تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم السبت، أنه لن يجلس في مكتبه انتظارا للتقارير الدورية، مؤكدا متابعته للتطورات أولا بأول: "هشوف كل حاجة بنفسي"، 

وتابع: مكان رجل الأمن هو الشارع وسط المواطنين وليس المكاتب المكيفة، لافتا إلى أن مكتبه سيكون مفتوحا أمام الجميع الصغير منهم قبل الكبير للنظر في مشاكلهم والعمل بجد لحلها.

شاهد أيضا

وأصدر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية قرارا بتعيين اللواء أحمد عبدالحميد الأنصارى، مديرا لأمن محافظة كفرالشيخ خلفا للواء سامح مسلم، ضمن حركة تنقلات واسعة بوازرة الداخلية شملت تغيير 35 قيادة أمنية.

وشغل الأنصارى عددًا من المناصب إذ عمل بالإسكندرية ثم أسيوط ثم نائبًا لمدير أمن البحيرة، كما شغل منصب نائب مدير أمن الدقهلية من عام 20015 حتى عام 2017 حتى تم اختياره مديرًا لأمن كفر الشيخ.

والأنصارى من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1960 ومتزوج ولديه اثنان من الأبناء أحدهما ضابط شرطة، والآخر طالب بالفرقة الثانية بكلية الفنون الجميلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)