رئيس "الوطنية للصحافة": 19 مليار جنيه حجم ديون المؤسسات القومية

كتبت - هاجر حسني:

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن لجنة مشكلة من الهيئة تمكنت من حصر كافة مشاكل المؤسسات الصحفية القومية.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة مساء السبت مع رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير الصحف القومية؛ للتشاور حول سُبُل دعم القضايا الوطنية والتصدي لافشال الدولة ـ

وأضاف جبر أن الهيئة سترسل الأسبوع المقبل لائحة نموذجية للمؤسسات الصحفية القومية للاسترشاد بها سواء في اللوائح المالية أو لوائح الترقيات ، مشيرا إلى أن أي زيادة في المرتبات دون موافقة مجلس إدارة المؤسسة الصحفية لن تعتمد.

وتابع: "فكرة الحاكم بأمره في المؤسسات الصحفية القومية انتهت، وإنه تم حصر ديون المؤسسات القومية والتي بلغت 19 مليار جنيه، وهو رقم مخيف ، وإن الهيئة الوطنية للصحافة طلبت من الحكومة تأجيل المديونيات".

وأكد أنه تم التوصل للفجوة بين المصروفات والإيرادات ، وإنه سيتم تقليل هذه الفجوة ، ضاربا المثل بمؤسسة الأهرام وأنها استطاعت المضي قدماً في الفترة الماضية وتسير في الطريق الصحيح.

وشدد على أنه لا بد من تعظيم فكرة التميز لدى الصحف ، وأن تتميز كل صحيفة بمعالجة أحد الفنون الصحفية.