العرب اليوم: خروقات هدنة الغوطة واعتصام الفلسطينيين بالأقصى

مصراوي Masrawy

إعداد - عبد العظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم السبت، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها انفجار دموي هز الموصل واجتماع وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر، إضافة إلى استمرار خروقات هدنة الغوطة.

1- اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب بالمنامة

اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب (أ ف ب)

ذكر المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مشاركة الوزير سامح شكري في اجتماع الرباعي العربي تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم الأول في القاهرة، بأن يعقدوا اجتماعهم التشاوري اللاحق في مملكة البحرين في نهاية شهر يوليو.

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2- استمرار خروقات هدنة الغوطة

عناصر تابعة لقوات النظام السوري في دمشق (أ ف ب)

استهدفت قوات النظام السوري أطراف بلدة حوش الضواهرة في منطقة المرج بالغوطة الشرقية، والتي يسيطر عليها جيش الإسلام، بصاروخ يعتقد أنه من نوع أرض – أرض، كما سمعت أصوات انفجارات يعتقد أنها ناجمة عن استهداف مواقع لقوات النظام في الغوطة الشرقية من قبل الفصائل، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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3- الحوثيون يعلنون استهداف بارجة عسكرية إماراتية

مدمرة بحرية امارتية في البحر الأحمر - (أ ف ب)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، أن مسلحيها والقوات الموالية لهم، استهدفوا بارجة عسكرية إماراتية، قبالة السواحل الغربية لليمن.

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4- اعتصام عشرات الفلسطينيين بالأقصى

قوات الأمن الإسرائيلي تحيط باحات المسجد الأقصى اليوم (أ ف ب)

قرر عشرات الفلسطينيين في مدينة القدس الاعتصام أمام باب "المطهرة" أحد أبواب المسجد الأقصى، لتعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فتحه منذ أمس كما بقية الأبواب.

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5- قتلى من المدنيين إثر انفجار عبوة ناسفة في الموصل

تصاعد دخان جراء انفجار في الموصل - أرشيفية (أ ف ب)

أفاد مصدر أمني في نينوى العراقية بأن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب سبعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي المحافظة.

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