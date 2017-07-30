مقتل جميع أعضاء المكتب الأمني لـ"داعش" في اشتباكات بريف دير الزور الغربي

دمشق - (أ ش أ)

أعلن الجيش السوري مقتل جميع أعضاء ما يُسمى بالمكتب الأمني لتنظيم "داعش" الإرهابي في الاشتباكات بين قوات الجيش ومسلحي التنظيم في قرية الحسينية بريف دير الزور الغربي.

وأعلنت قناة "روسيا اليوم" - نقلا عن وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن وحدات من الجيش شنت هجوما، اليوم السبت، على مواقع لمسلحي "داعش" في محيط مدينة دير الزور من الجهتين الجنوبية والغربية، حيث تمركزت عمليات الجيش على محاور محيط منطقة البانوراما والمطار والفوج 137.

وأضافت أن المعارك أسفرت عن مقتل العديد من مسلحي "داعش"، من بينهم "معاوية الفرج" أحد متزعمي التنظيم في مدينة موحسن.. مشيرة إلى أن جميع أعضاء ما يسمى بالمكتب الأمني لـ"داعش" في قرية الحسينية، وهم: أبو عبد الله التونسي وأبو الحارث شقرا وأبو المعتصم الديري قتلوا، حيث وجدت جثثهم ملقاه قرب منتجع الواحة السياحي.

وكان سلاح الجو السوري قد دمر أمس نقاطا محصنة للتنظيم، وقضى على عدد من مسلحيه في منطقة البانوراما ومحيط الفوج 137 والمقابر ومحيط جسر الرقة ومخفر عين أبو جمعة، شمالي دير الزور وفي بادية حقل كونيكو.

وتشهد منطقة دير الزور منذ عدة أسابيع عمليات فرار لعدد من عناصر "داعش"، بينهم قادة، تحت ضغط تقدم وحدات الجيش السوري والقوات المتحالفة مع الجيش باتجاه محافظة دير الزور.