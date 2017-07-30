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من هو مساعد الوزير لقطاع العلاقات والإعلام الجديد؟

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مصراوي Masrawy

من هو مساعد الوزير لقطاع العلاقات والإعلام الجديد؟

12:12 ص الأحد 30 يوليو 2017

من هو مساعد الوزير لقطاع العلاقات والإعلام الجديد؟

اللواء خالد حمدي

كتب – محمد الصاوي وفتحي سليمان:

عين اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، اللواء خالد حمدي مساعداً للوزير لقطاع العلاقات العامة والإعلام، خلفاً للواء طارق عطية الذي عينه مساعداً للوزير لقطاع الوثائق.

وتدرج اللواء خالد حمدي في العمل الشرطي منذ تخرجه والتحاقه بصفوف الرجال، حيث عمل بعدة قطاعات وإدارات بوزارة الداخلية منها قطاع مصلحة السجون ومديراً لمكتب وزير الداخلية، ومديراً لإدارة التواصل المجتمعي واستطاع خلق علاقات جيدة وحميدة بين منظمات المجتمع المدني وسيطر على مقاليد الأمور في عدة رهانات خاصة بمدى علاقة الوزارة مع النقابات والهيئات والمؤسسات.

وعقب نجاحه في ملف التواصل المجتمعي أصدر عبدالغفار قراراً بتعيينه مديراً للإدارة العامة للأمانة العامة لوزارة الداخلية، ذلك الملف الذي قاده بنجاح.

ونجح خلال رئاسته للأمانة العامة للوزارة بمنطقة التجمع خلق حالة من النظام الآمن والتحكم في دخول وخروج جميع العاملين بالوزارة وأنشأ بالوزارة مجموعة من الخدمات عبارة عن مكاتب بريد وسجل مدني ومطاعم ومناطق خدمية، للضباط والأفراد والعاملين بها.

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