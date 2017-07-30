مصدر: حركة الداخلية استجابت لرغبات 1800 ضابط في مواقع النقل

(أ.ش.أ):

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن حركة التنقلات والترقيات التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اليوم السبت، والخاصة بجميع الضباط بمديريات الأمن والإدارات العامة والمصالح، راعت رغبات الضباط وظروفهم الصحية والاجتماعية.

وقال المصدر الأمني، في تصريحات صحفية، إن الحركة راعت هذا العام رغبات الضباط ومواقعهم الجغرافية، وكذلك الحالات الإنسانية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه تم نقل أكثر من 1800 ضابط إلى مواقع جديدة وفقًا لرغباتهم.

وكشف المصدر –رفض ذكر اسمه- أن الحركة راعت أيضًا تدعيم أمن شمال سيناء بعدد من أكفأ القيادات والضباط الحاصلين على أحدث التدريبات لمواجهة كافة أشكال الأنشطة الإرهابية والإجرامية، لافتًا إلى أنه تم تدعيم قطاع الأمن الوطني بمجموعة من الضباط الأكفاء لمواصلة النجاحات المتحققة على أرض الواقع في مجال مكافحة الإرهاب، وتدعيم قطاع التدريب لما توليه الوزارة من أهمية كبيرة لرفع معدلات الأداء الأمني بشكل مستمر وفقًا للتحديات الراهنة.

وأضاف أن الحركة شهدت أيضًا تدعيم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المنوط به مكافحة الجريمة الإلكترونية بالكفاءات الشابة من الضباط، بعد أن أثبتت التجربة الشابة التي بدأها وزير الداخلية العام الماضي نجاحها في تولي شباب الضباط لذلك القطاع، وهو ما أتى بثماره بالفعل من خلال السيطرة على أكثر من 120 صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على العنف والإرهاب، وضبط نحو 540 قضية ابتزاز ونصب عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى تدعيم قطاع حقوق الإنسان بعدد وافر من الضباط، نظرًا لما يوليه وزير الداخلية من أهمية قصوى لذلك القطاع ودوره في توطيد أواصر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة.

وأوضح أن الحركة العامة لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة اعتمدت هذا العام على تقييم أداء الضباط من خلال حجم العطاء والإنجاز والإخلاص في العمل، وصارت على ذات النهج الذي بدأه وزير الداخلية منذ توليه مهام منصبه، بالإبقاء على الكفاءات فقط.