"حركة تنقلات الجيزة": اللواء هاني سعيد مديرا للحماية المدنية.. و"شمس "نائبا

كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة؛ وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، أمس السبت.

وشملت الحركة ترقية اللواء هاني سعيد إلى منصب مدير الحماية المدنية بالجيزة خلفا للواء أسامة شعبان الذي تم تعيينه وكيلا لمصلحة الدفاع المدني بمدينة نصر.

كما شهدت الحركة تعيين اللواء شمس نائبا لمدير الحماية المدنية بالجيزة بعدما كان يشغل مدير قطاع جنوب القاهرة، إضافة إلى ترقية اللواء مصطفى عصام، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر إلى منصب حكمدار المديرية.

الحركة شهدت تغييرات واسعة شملت عددًا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

ومن المقرر أن تُنفذ الحركة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل بالنسبة للقيادات، واعتبارًا من 10 أغسطس بالنسبة لجميع من شملتهم الحركة من مختلف الرتب، على أن يتم فتح باب التظلمات ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام؛ حيث ستقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها.