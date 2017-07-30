أخبار عاجلة

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

"حركة تنقلات الجيزة": اللواء هاني سعيد مديرا للحماية المدنية.. و"شمس "نائبا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"حركة تنقلات الجيزة": اللواء هاني سعيد مديرا للحماية المدنية.. و"شمس "نائبا

12:00 ص الأحد 30 يوليو 2017

اللواء مجدي عبد الغفار

كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة؛ وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، أمس السبت.

وشملت الحركة ترقية اللواء هاني سعيد إلى منصب مدير الحماية المدنية بالجيزة خلفا للواء أسامة شعبان الذي تم تعيينه وكيلا لمصلحة الدفاع المدني بمدينة نصر.

كما شهدت الحركة تعيين اللواء شمس نائبا لمدير الحماية المدنية بالجيزة بعدما كان يشغل مدير قطاع جنوب القاهرة، إضافة إلى ترقية اللواء مصطفى عصام، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر إلى منصب حكمدار المديرية.

الحركة شهدت تغييرات واسعة شملت عددًا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

ومن المقرر أن تُنفذ الحركة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل بالنسبة للقيادات، واعتبارًا من 10 أغسطس بالنسبة لجميع من شملتهم الحركة من مختلف الرتب، على أن يتم فتح باب التظلمات ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام؛ حيث ستقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر: حركة الداخلية استجابت لرغبات 1800 ضابط في مواقع النقل

    أخبار

  • وزير الداخلية يجدد ثقته في رجل مكافحة الإجرام "عبد الباري"

    أخبار

  • اللواء إبراهيم حماد.. من المعاش لمواجهة الإرهاب - (بروفايل)

    أخبار

  • "حركة الداخلية": "الشلقاني" نائبا لمساعد الوزير للشرطة المتخصصة

    أخبار

إعلان

cb5d13de79.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس