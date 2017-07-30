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سان جيرمان يُتوج بكأس السوبر الفرنسي على حساب موناكو

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سان جيرمان يُتوج بكأس السوبر الفرنسي على حساب موناكو سان جيرمان يُتوج بكأس السوبر الفرنسي على حساب موناكو

التحرير

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تُوّج فريق باريس سان جيرمان، ببطولة كأس السوبر الفرنسي، بعدما فاز على نظيره موناكو، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب طنجة بالمملكة المغربية. 

تقدم موناكو في الدقيقة الـ30 عن طريق اللاعب جبريل سيدبي، قبل أن يعادل سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 51 عن طريق داني الفيس، ثم عزز سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 63 عن طريق اللاعب أدريان راييو.

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وشهد اللقاء ظهور 4 بطاقات صفراء، 3 من نصيب لاعبي موناكو (جبريل سيدبي، كميل جليك، فابيو هينريكي)، وواحدة من نصيب لاعب سان جيرمان لماركو فيراتي.

وتعد هذه االمرة السابعة الذي يتوج بها سان جيرمان بالبطولة، حيث سبق وأن فاز بها 6 مرت أعوام (1995-1998-2013-2014-2015-2016).

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التحرير

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