10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إن بلاده قادرة على إطلاق الصواريخ وأن بإمكانها الوصول إلى الأراضي الأمريكية، فيما صرح السفير الإماراتي لدي واشنطن يوسف العتيبة أن الدول المقاطعة لقطر لديها أدلة كافية لإدانة الدوحة بدعمها لمليشيات مسلحة في سوريا وليبيا والصومال، واعتبر الملك الأردني عبدالله الثاني أن القضية الفلسطينية والقدس هي الأولوية الأولى في الأردن، و أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التزام إدارته بزيادة الإنفاق العسكري.

1 - كيم جونج أون: الأراضي الأمريكية بالكامل تقع في النطاق الهجومي لصواريخنا

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون (أرشيفية)

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أن التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها بلاده تعتبر "تحذيرا شديدا" للولايات المتحدة. وأشار الزعيم الكوري- حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن التجربة الصاروخية الأخيرة أثبتت قدرة كوريا الشمالية على إطلاق الصواريخ في أي وقت ومن أي مكان، وأنها قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.

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2- العتيبة: دول المقاطعة لديها أدلة على دعم قطر لجماعات إرهابية

سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة (ارشيفية)

كشف السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، عن أن الدول المقاطعة لدولة قطر لديها أدلة قاطعة تكفي لإدانة الدوحة بدعمها لمات وصفه الميليشيات المسلحة في كل من سوريا وليبيا والصومال، بالإضافة إلى دعمها تنظيم القاعدة ممثلًا في جبهة النصرة في سوريا، واحتضانها لجماعة الإخوان المسلمين، وحركتي حماس وطالبان.

وقال العتيبة، في مقابلة على قناة "بي بي إس" الأمريكية، إن الخلاف مع قطر ليس خلافًا في القضايا السياسية فقط، مُضيفًا "إذا ما سألت عددًا من الدولة العرببة في المنطقة، كالإمارات والسعودية ومصر والأردن والبحرين، كيف يكون الشرق الأوسط خلال العشر سنوات المقبلة، فإن الجواب سيكون مختلفًا تمامًا عما تريده قطر التي قامت بتمويل الإرهاب خلال الـ 15 سنة الماضية".

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3- الملك عبدالله: القدس أولويتنا الأولى

العاهل الأردني عبدالله الثاني (أرشيفية)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن القضية الفلسطينية والقدس هي الأولوية الأولى في الأردن .. وأن المملكة مستمرة في القيام بدورها التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثاني اليوم عددا من مدراء الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير صحف محلية ونقيب الصحفيين في اجتماع ركز على أبرز القضايا المحلية والإقليمية.

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4- ميركل: حزينة على ضحية هجوم هامبورج الوحشي

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن مواساتها لأسرة القتيل الذي لقى حتفه في هجوم الطعن الجمعة في مدينة هامبورج الألمانية.

وقالت ميركل في برلين: "أشعر بالحزن على ضحية هذا الهجوم الوحشي في هامبورج. عميق مواساتي لأسرته".

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5- ترامب: ملتزم بزيادة الإنفاق العسكري

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية)

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بأنه ملتزم بزيادة الإنفاق العسكري من أجل تعزيز قدرات القوات المسلحة الأمريكية في مواجهة المخاطر والتحديات الأمنية.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية، عن ترامب قوله، في خطابه الأسبوعي، "انظروا إلى جميع فرص العمل التي تتوفر في السوق انظروا إلى ما حدث في سوق المال وإلى أشياء عديدة أخرى ومشابهة.. إن الأوضاع تتحسن حولنا ونصبح في حال أفضل".

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6- قاسمي: أمريكا تحاول عرقلة تقدمنا العلمي

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي (أرشيفية)

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بسبب التجارب الصاروخية الجديدة، معتبرة ذلك عملا عدائيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: "هذه مجرد محاولة جديدة من الولايات المتحدة لعرقلة التقديم العلمي في دولة مستقلة".

وكانت إيران أطلقت الخميس صاروخا يحمل قمرا اصطناعيا يزن 250 كيلوجرام إلى مدار على ارتفاع 500 كيلومتر بحسب وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.

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7- العبادي: الحشد الشعبي سيشارك في معركة تلعفر

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (أرشيفية)

صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن قوات الحشد الشعبي ستشارك في المعركة المرتقبة لاستعادة قضاء تلعفر غرب الموصل من تنظيم داعش.

وقال العبادي، خلال كلمة له في مؤتمر برلمان الشباب إنه "تم وضع خطة لتحرير قضاء تلعفر قريباً من قبل الحكومة وقادة الأمن، بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائري".

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8- أندي جروته: منفذ الطعن في هامبورج فلسطيني

وزير داخلية مدينة هامبورج أندي جروته (د ب أ)

أعلن وزير الداخلية المحلي بولاية هامبورج الألمانية، أندي جروته، أن منفذ هجوم الطعن في هامبورج فلسطيني رُفض طلب لجوئه في ألمانيا، وكان من المقرر أن يغادر البلاد.

وقال جروته في هامبورج إن الجاني كان ملزما بمغادرة البلاد، وكانت إجراءات مغادرته في طور التنفيذ، موضحا أن الجاني لم يطعن على قرار رفض طلب لجوئه، وتعاون مع السلطات في استخراج أوراق ثبوتية بديلة.

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9- السراج: زيارتي للجزائر لمناقشة تطورات الأوضاع الليبية

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج (أرشيفية)

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، أن زيارته إلى الجزائر، تهدف إلى "مناقشة التطورات الأخيرة في الشأن الليبي".

وكان السراج وصل إلى الجزائر السبت في زيارة هي الثالثة من نوعها، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الجزائر الدولي، رئيس الوزراء الجزائري، عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية، عبد القادر مساهل.

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10- وزير خارجية بولندا: أجراءات الاتحاد الأوروبي ستثير عواطف شريرة

وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشيكوفيسكي (أرشيفية)

حذر وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشيكوفيسكي من الإجراءات الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذها ضد بلاده وانتقدها بأوضح العبارات.

وقال فاشيكوفيسكي الذي ينتمي إلى حزب القانون والعدالة اليميني الحاكم في بولندا على بوابة (في بوليتيس. ب إل.) الإلكترونية: "سيؤدي هذا ولعدة أشهر قادمة إلى إثارة عواطف شريرة وإشاعة جو سلبي على مستوى العلاقات بين الجانبين البولندي والأوروبي".

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