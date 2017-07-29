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مدير أمن الأقصر الجديد لـ"مصراوي": أعي الطبيعة السياحية للمحافظة

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مصراوي Masrawy

مدير أمن الأقصر الجديد لـ"مصراوي": أعي الطبيعة السياحية للمحافظة

11:36 م السبت 29 يوليو 2017

مديرية امن الاقصر

الأقصر - محمد محروس:

قال اللواء مصطفي محمود صلاح الدين، مدير أمن الأقصر الجديد، إنه سعيد بخدمة في أي مكان، مضيفًا: "أتمنى إن احنا نقدر نعمل حاجة ونخدم البلد ونحقق الأمن للناس".

وموجهًا رسالة إلى أهالي الأقصر، قال صلاح الدين -في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أعي طبيعة المحافظة السياحية وبالطبع ستكون هي أولى اهتماماتي.. وبطمن أهالي الأقصر وبمد يدي ليهم عشان نحقق الأمن سوى، وكمان بوجه رسالة لكل ضابط وفرد ورجل أمن في الأقصر وبقولهم بيكم هنحقق الأمن للناس"، مشيرا إلى أنه سيعكف حاليًا على دراسة الوضع الأمني في محافظة الأقصر.

وشملت حركة الداخلية التي اعتمدها اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، مساء اليوم السبت، ندب اللواء مصطفى محمود صلاح الدين مديرًا لأمن الأقصر خلفًا للواء عصام الحملي.

شغل صلاح الدين منصب حكمدار مديرية أمن الشرقية مؤخرًا لنحو عام كامل، وكان قبلها يشغل منصب مساعد مدير الأمن.

وحصل مدير أمن الأقصر الجديد على نوط الامتياز من الطبقة الأولى الممنوح من الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.​

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مصراوي Masrawy

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