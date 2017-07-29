مدير أمن المنوفية الجديد: أعلم المحافظة جيدًا بحكم عملي السابق

المنوفية - مروة فاضل:

قال اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية الجديد، إن عمله السابق حكمدارًا للمحافظة ولمدة عام كامل جعله على دراية جيدة بالمشاكل التي يعانيها الشارع البورسعيدي أمنيًا.

وأضاف عتمان، في تصريحات لمصراوي اليوم السبت، أن المنوفية من المحافظات الهادئة، لافتًا إلى أن الظهير الصحراوى للمحافظة وخصوصًا في مدينة السادات هو ما يعاني أمنيًا بسبب بعض الحوادث، التي ستواجه خلال الفترة المقبلة بمزيد من الحزم.

ومن المقرر أن يستلم مدير أمن المنوفية الجديد مهام عمله غدًا الأحد، وذلك بعد أن تضمنته حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بعد إحالة اللواء خالد أبو الفتوح إلى التقاعد.

شغل عتمان حكمدارًا للمنوفية عقب ترقيته من مساعد مدير أمن دمياط للأمن العام.​