مدير أمن المنوفية الجديد: أعلم المحافظة جيدًا بحكم عملي السابق
مدير أمن المنوفية الجديد: أعلم المحافظة جيدًا بحكم عملي السابق
11:30 م السبت 29 يوليه 2017
اللواء أحمد عتمان
المنوفية - مروة فاضل:
قال اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية الجديد، إن عمله السابق حكمدارًا للمحافظة ولمدة عام كامل جعله على دراية جيدة بالمشاكل التي يعانيها الشارع البورسعيدي أمنيًا.
وأضاف عتمان، في تصريحات لمصراوي اليوم السبت، أن المنوفية من المحافظات الهادئة، لافتًا إلى أن الظهير الصحراوى للمحافظة وخصوصًا في مدينة السادات هو ما يعاني أمنيًا بسبب بعض الحوادث، التي ستواجه خلال الفترة المقبلة بمزيد من الحزم.
ومن المقرر أن يستلم مدير أمن المنوفية الجديد مهام عمله غدًا الأحد، وذلك بعد أن تضمنته حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بعد إحالة اللواء خالد أبو الفتوح إلى التقاعد.
شغل عتمان حكمدارًا للمنوفية عقب ترقيته من مساعد مدير أمن دمياط للأمن العام.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مدير أمن بورسعيد الجديد.. تنقل بين 3 محافظات
-
اللواء جرير.. من البحث الجنائي بالجيزة لمديرية أمن بني سويف
-
ترقية حكمدار المنوفية مديرًا للأمن. وإحالة أبو الفتوح للتقاعد
-
مدير أمن أسيوط الجديد: المواطن أولى اهتماماتي
إعلان
إعلان