أخبار عاجلة

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

الأهلي يترقب موقف الجبلاية بسبب «المدافع الأجنبي»

Google+ Print
الأهلي يترقب موقف الجبلاية بسبب «المدافع الأجنبي» الأهلي يترقب موقف الجبلاية بسبب «المدافع الأجنبي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يترقب مسؤولو التعاقدات بالنادي الأهلي، قرار اتحاد الكرة بشأن زيادة عدد اللاعبيين الأجانب إلى أربعة لاعبين بدلًا من ثلاثة.

ويُفكر حسام البدري، المدير الفني للمارد الأحمر، في التعاقد مع مدافع أجنبي، في حالة زيادة عدد اللاعبيين الأجانب لأربعة مدافعين بعدما انتشرت بعض الأصوات داخل الجبلاية بنية زيادة عدد اللاعبين الأجانب ببطولة الدوري المصري الممتاز.

شاهد أيضا

وصرف الجهاز الفني للمارد الأحمر، فكرة التعاقد مع مدافع مصري، خاصة وأن «البدري» لم يلفت نظره لاعب يستحق التواجد ضمن الفريق في الموسم المُقبل.

وبدأت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي في جمع بعض السير الذاتية للاعبين أفارقة في مركز المدافع تحسبًا لصدور قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب، لبدأ التفاوض مع أنديتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)