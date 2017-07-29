الأهلي يترقب موقف الجبلاية بسبب «المدافع الأجنبي»

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يترقب مسؤولو التعاقدات بالنادي الأهلي، قرار اتحاد الكرة بشأن زيادة عدد اللاعبيين الأجانب إلى أربعة لاعبين بدلًا من ثلاثة.

ويُفكر حسام البدري، المدير الفني للمارد الأحمر، في التعاقد مع مدافع أجنبي، في حالة زيادة عدد اللاعبيين الأجانب لأربعة مدافعين بعدما انتشرت بعض الأصوات داخل الجبلاية بنية زيادة عدد اللاعبين الأجانب ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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وصرف الجهاز الفني للمارد الأحمر، فكرة التعاقد مع مدافع مصري، خاصة وأن «البدري» لم يلفت نظره لاعب يستحق التواجد ضمن الفريق في الموسم المُقبل.

وبدأت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي في جمع بعض السير الذاتية للاعبين أفارقة في مركز المدافع تحسبًا لصدور قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب، لبدأ التفاوض مع أنديتهم.