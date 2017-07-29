الزمالك يودع البطولة العربية بالفوز على النصر السعودي

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حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره النصر السعودي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية من البطولة العربية للأندية.

تقدم الزمالك في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الأول، عن طريق حازم امام، قبل أن يعادل الفريق السعودي عن طريق ليواندرو رودريجيز، ثم عزز الفريق الأبيض النتيجة في الدقيقة 37.

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وشهد الشوط الأول أهدر الفريق السعودي، ركلة جزاء عن طريق اللاعب البرازيلي ليواندرو في الدقيقة 29.

بهذا الفوز يرفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد النصر عند نقطة وحيدة بالمركز الأخير.