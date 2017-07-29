مساعد وزير الداخلية لمدن القناة: نبذل جهدنا لإشعار المواطنين بالأمان

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قال اللواء زكي صلاح مساعد وزير الداخلية لمدن القناة إنه سيبذل كل جهده لخدمة أهالي المنطقة من أجل تطبيق القانون بشكل حازم بالتعاون مع مديري أمن المحافظات الثلاث بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

وأكد صلاح استكماله مسيرة القيادات الأمنية السابقة والعمل على تطبيق منظومة الأمن وإشعار كل أهالي منطقة القناة بالأمان تحت إشراف وزير الداخلية مجدي عبد الغفار.

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يذكر أن اللواء زكي عمل لمدة 23 عاما في مباحث محافظة الإسكندرية ثم انتقل إلى مصلحة الأمن العام بالوزارة، وعاد ليعمل حكمدارا لمحافظة الإسكندرية ومنها انتقل مديرا لأمن محافظة بورسعيد حتى وصل إلى منصب مساعد الوزير لمنطقة القناة خلال حركة التنقلات العامة للشرطة التي اعتمدها الوزير اليوم السبت.