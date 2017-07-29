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الكهرباء عن انقطاع التيار بالمطار: مالناش دعوة.. اللي غلط يتحاسب

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الكهرباء عن انقطاع التيار بالمطار: مالناش دعوة.. اللي غلط يتحاسب الكهرباء عن انقطاع التيار بالمطار: مالناش دعوة.. اللي غلط يتحاسب

التحرير

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طالب أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بإقالة المتسببين في انقطاع التيار عن مطار القاهرة، مؤكدا أن الأمر خارج سيطرتهم ويقع داخل نطاق المسئولين بالمطار.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج"هنا العاصمة"، ببرنامج"cbc": "هناك بدائل لدى القائمين على المطار لتشغيل الكهرباء، لذلك يجب محاسبتهم عن الانقطاع لأنها قضية أمن قومي".

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وتابع: "الشبكات الداخلية للكهرباء المسئول عنها سلطات مطار القاهرة"، مرجحا أن يكون الانقطاع بسبب عطل مفاجئ في بعض الدوائر الكهربائية.

جدير بالذكر أن التيار الكهربائي انقطع بشكل مفاجئ عن مبنى الركاب ٣، صباح أمس الجمعة، لمدة ساعة ونصف الساعة، مما أدى إلى حالة فوضى داخل صالات السفر والوصول، وتم زيادة أعداد أفراد الأمن؛ للسيطرة على مداخل ومخارج الصالات، وكذلك تأخر إقلاع عدد من الرحلات.

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التحرير

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