موسى يطلق هاشتاج ضد معتز مطر.. ويؤكد: «مارك مسحه بأستيكة»

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أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج ضد الإعلامي معتز مطر، الهارب إلى تركيا، بعنوان "معتز مطر الـ..".

وقال موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "معتز مطر لا يقدم أي معلومة ولكن هدفه الوحيد إسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإسقاط الدولة".

وتابع: "جاء من مرسى مطروح مباشرة إلى الاستديو ليشارك المشاهدين في فرحتهم بتغيير اسم صفحة معتز مطر إلى "الصفحة الرسمية لـ..... معتز مطر"، موضحا أن مارك مالك موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قام بتغيير اسم الصفحة الرسمية الموثقة لمعتز مطر".

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واستكمل: "دور معتز مطر هام جدًا بالنسبة لقطر وجماعة الإخوان، لأنه يقدم دعاية كاذبة سوداء، لكن النهاردة معتز مطر انتهى، واتمسح بأستيكة لأنه أصبح مصنفا، ويستحق جائزة نوبل على لقبه الجديد الموثق بالعلامة الزرقاء".