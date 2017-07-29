خيري رمضان يفجر مفاجأة بشأن طريق «الضبعة - مرسى مطروح»

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نقل الإعلامي خيرى رمضان رسالة من مُسعف على طريق "الضبعة - مرسى مطروح"، التقى به خلال عودته من الساحل الشمالي، موجهًا إياها للمسئولين.

وقال خيري خلال تقديمه حلقة اليوم السبت ببرنامج "آخر النهار" الذي يُبث عبر فضائية "النهار": "تكمن الرسالة في عدم وجود أي شبكة خاصة بشركات المحمول الثلاث، بطول الطريق، ما يساهم في صعوبة عملية إسعاف المُصابين".

وتابع: "المُصاب لا يستطيع التواصل بالنجدة، لأنه على بُعد 80 كيلو مترا تقريبًا، عندما يصل إليه يكون فقد الكثير من الدماء".

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وأكد رمضان أهمية رسالة "المُسعف"، إذ أن هذا الطريق ليس مُرتبطًا بالساحل الشمالي فحسب، بينما هو طريق "مطروح" الرئيسي، وتجاوزت تكلفة إنشائه ملايين الجنيهات، واقتطع جزءًا كبيرًا من الوقت والجهد، موضحًا أنه من الضروري الحفاظ على هذه الجهود، مضيفًا بقوله: "مش هنضيعه علشان حاجة بقرش ملح".

ووجه الإعلامي رسالة إلى شركات المحمول بضرورة مُعالجة هذه القضية، ووضع شبكات تقوية لها على هذا الطريق، مُضيفًا بقوله "اللهم بلغت اللهم فاشهد".