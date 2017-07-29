بالأسماء.. تعرف على أسماء مديري الأمن الجدد بالمحافظات

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اعتمد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، اليوم السبت، الحركة العامة للشرطة، والتى شملت تعيين نائبين جدد للوزير هما اللواء محمود شعرواي نائبًا للوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء جمال عبد الباري نائبًا للوزير لقطاع قوات الأمن.

واستحدث وزير الداخلية عددا من التعديلات خلال حركة التنقلات العامة للشرطة، لأول مرة في تاريخ الوزارة، شهدت استحداث إدارات أمنية جديدة وضخ دماء الشباب في المناصب والترقيات لتطوير العمل بالمنظومة الأمنية خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الحركة تعيين اللواء محمود الديب مساعدا للوزير لقطاع غرب الدلتا، واللواء طارق عطية مساعدا للوزير لقطاع الوثائق، واللواء أحمد المصرى مساعدا للوزير لقطاع المؤسسات، واللواء صلاح الشاهد مساعدا للوزير رئيس قوات الأمن المركزى، واللواء خالد حمدى مساعدا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعدا للوزير لقطاع مصلحة السجون، واللواء نصير خليل مساعدا للوزير لقطاع الشئون المالية، واللواء علاء أبو حباجة مساعدا للوزير لقطاع الخدمات الطبية، واللواء عبد المطلب الدسوقى مساعدا للوزير لمنطقة سيناء.

كما تم تعيين اللواء أحمد عمر مساعدا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، واللواء شعبان ذكى عبد التواب مساعدا للوزير لقطاع التفتيش والرقابة، واللواء طارق الأعصر مساعدا للوزير لقطاع الأحوال المدنية، واللواء أحمد محمد مصطفى مساعدا للوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء السيد الحبال مساعدا للوزير لقطاع قوات الأمن، واللواء هشام وهدان مساعدا للوزير لقطاع التدريب، واللواء أحمد إبراهيم مديرا الإدارة العامة لأمانة وزارة الداخلية.

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واختار الوزير اللواء إيهاب خيرت مديرا لأمن دمياط، واللواء أحمد عبد الحميد الأنصارى مديرا لأمن كفر الشيخ، واللواء أحمد محمد عثمان مديرا لأمن المنوفية، واللواء أمجد عبدالفتاح مديرا لأمن بورسعيد، واللواء علاء الدين عبدالفتاح مديرا لأمن البحيرة، واللواء عمر محمد عبدالعال مديرا لأمن سوهاج، واللواء مصطفى محمود صلاح الدين مديرا لأمن الأقصر، واللواء محمد توفيق الحمزاوى مديرا لأمن القليوبية، واللواء عبدالرحمن شحاته مديرا لأمن الوادى الجديد، واللواء علاء محمد أحمد مديرا لأمن قنا.

وقرر عبد الغفار تعيين اللواء هشام محمود نصر مديرا لأمن مطروح، واللواء حسام الدين كمال مديرا لأمن البحر الأحمر ، واللواء صبرى الجمال مديرا لأمن جنوب سيناء، واللواء جمال مصطفى شكر مديرا لأمن أسيوط، واللواء فتح الله حسنى على مديرا ألمن أسوان، واللواء جرير مصطفى مديرا لأمن بنى سويف، واللواء محمد على شحاته مديرا لأمن الإسماعيلية، واللواء رضا سويلم مديرا لأمن شمال سيناء، واللواء محمد محمود جاد مديرا لأمن السويس.

وفي نفس السياق، شهدت حركة التنقلات ترقية عدد كبير من الضباط خاصة من الرتب الصغرى، بالإضافة للترقية والمد في الرتب العليا بأعداد تجاوزت 12 ألف ضابط بزيادة 10% عن العام الماضي، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وشابة في كافة مجالات العمل الأمني.

وتمت ترقية 7285 ضابطا من دفعات «94 و2000 و2006 و2007 و2013 و2016» إلى رتب «ملازم أول ونقيب ورائد ومقدم وعقيد».