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اعتصام عشرات الفلسطينيين بالأقصى لإغلاق الاحتلال أحد الأبواب

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مصراوي Masrawy

اعتصام عشرات الفلسطينيين بالأقصى لإغلاق الاحتلال أحد الأبواب

10:59 م السبت 29 يوليو 2017

اعتصام عشرات الفلسطينيين بالأقصى لإغلاق الاحتلال أحد الأبواب

اعتصام عشرات الفلسطينيين بالأقصى

كتبت - إشراق أحمد:

قرر عشرات الفلسطينيين في مدينة القدس، مساء اليوم السبت، الاعتصام أمام باب "المطهرة" أحد أبواب المسجد الأقصى، لتعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فتحه منذ أمس كما بقية الأبواب.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من ساحة "الأقصى"، وأعلنت فتح الأبواب مساء أمس، لأول مرة منذ أسبوعين أمام المصلين من جميع الأعمار.

وقال محمد الدباغ أحد موظفي المسجد الأقصى إن باب "المطهرة" الواقع في الجانب الغربي للمسجد لم يُفتح منذ الأحداث في 14 يوليو الجاري، مما دفع العديد من المرابطين والمصلين للاحتجاج مساء اليوم على غلقه، معلنين الاعتصام، فيما يشاع الحديث عن إعادة فتحه غدا حسب قول موظف "الأقصى".

ويذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المسجد الأقصى الجمعة 14 يوليو الجاري لمدة يومين، قبل أن تضع بوابات إلكترونية للتفتيش على المداخل، فضلا عن عزمها تركيب كاميرات مراقبة داخل أرجاء المسجد، وهو رفضه مئات الفلسطينيين في القدس، وعكفوا على الصلاة أمام أبواب المسجد طيلة الأسبوعين الماضيين، إلى أن تراجع الاحتلال عن فعله.

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