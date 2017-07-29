اللواء إبراهيم حماد.. من المعاش لمواجهة الإرهاب - (بروفايل)

كتب - محمود سعيد:

استنادًا إلى خبرته في المجالين "المعلوماتي والميداني"؛ قرر وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، إعادة اللواء إبراهيم حماد من المعاش إلى منصب نائب الوزير لإدارة مكافحة الإرهاب.

واستحدث وزير الداخلية، إدارة مكافحة الإرهاب مؤخرا، ولم يجد أفضل من اللواء إبراهيم حماد، الذي عمل سابقًا في مكافحة الإرهاب كمساعد وزير الداخلية لقطاعات "شمال وجنوب ووسط الصعيد" قبل خروجه للمعاش في 2011.

اكتسب "حماد" خبرته في المجال المعلوماتي، على خلفيه عمله وكيلا بجهاز الأمن الوطني، ومسؤولا عن ملف الجماعات الإسلامية بوزارة الداخلية، بحسب مصادر أمنية.

ولد حماد في 27 يناير1951 بمحافظة القاهرة، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس 1973م، ثم حصل على دبلوم العلوم الشرطية من كلية الشرطة عام 1973م وحاصل على الدورات التخصصية في أعمال البحث الجنائي والأمن العام.

ويحظى نائب الوزير بخبرة جمعها من العمل مساعدا لوزير الداخلية لمناطق "شمال وجنوب ووسط الصعيد"، ثم مساعد وزير الداخلية لقطاع التخطيط والمتابعة، وتولى كذلك منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقتي غرب ووسط الدلتا.

واختتم "حماد" عمله بوزارة الداخلية مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي قبل خروجه للمعاش عام 2011، لبلوغه السن القانونية، حتى عُيَّن محافظًا لمحافظة أسيوط في 16 إبريل 2011.

وللمرة الثانية، عُيَّن اللواء إبراهيم حماد، محافظًا لمحافظة أسيوط في أغسطس 2013، بحكومة حازم الببلاوي حتى تعيين المهندس ياسر الدسوقي بديلا له في فبراير 2015.