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بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية "كاملة" 10:43 م السبت 29 يوليو 2017

وزارة الداخلية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران وفتحي سليمان:اعتمد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة؛ وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، اليوم، السبت، لإقرارها.ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأسماء التي جاءت في الحركة..- اللواء إبراهيم حماد - نائب الوزير لإدارة مكافحة الإرهاب- اللواء جمال عبدالباري - مساعدًا للوزير لقطاع الأمن العام- اللواء محمود شعراوي - نائبا للوزير لقطاع الأمن المعلوماتي "الوطني"- اللواء طارق عطية - مساعد الوزير لقطاع الوثائق - اللواء أحمد المصري - مساعد الوزير لقطاع المؤسسات - اللواء صلاح الشاهد - مساعد الوزير رئيس قوات الأمن الامركزي - اللواء خالد حمدي - مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات - اللواء دكتور مصطفى شحاتة - مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون - اللواء نصير خليل - مساعد الوزير لقطاع الشؤون المالية - اللواء طه بيومي، مديرا لأمن المطار- - اللواء علاء سليم، مديرا لمباحث وزارة الداخلية - اللواء علاء أبو حباجة - مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية-اللواء هشام العراقي، مديرا لأمن الجيزة- اللواء خالد عبد العال، مدير لأمن القاهرة - اللواء عبد المطلب الدسوقى - مساعد الوزير لمنطقة سيناء - اللواء أحمد عمر - مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة- اللواء شعبان ذكى عبد التواب - مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة - اللواء طارق الأعصر - مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية - اللواء أحمد محمد مصطفى - مساعد الوزير لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - اللواء السيد الحبال - مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن - اللواء هشام وهدان - مساعد الوزير لقطاع التدريب - اللواء أحمد إبراهيم - مدير الإدارة العامة لأمانة وزارة الداخلية .- اللواء إيهاب خيرت - مدير أمن دمياط .-اللواءأحمد عبد الحميد الأنصارى - مدير أمن كفر الشيخ .-اللواء أحمد محمد عثمان - مدير أمن المنوفية .-اللواء أمجد عبد الفتاح - مدير أمن بورسعيد .-اللواء علاء الدين عبد الفتاح - مدير أمن البحيرة .-اللواء عمر محمد عبد العال - مدير أمن سوهاج .-اللواء مصطفى محمود صلاح الدين - مدير أمن الأقصر -اللواء محمد توفيق الحمزاوى - مدير أمن القليوبية -اللواء عبد الرحمن شحاته - مدير أمن الوادى الجديد -اللواءعلاء محمد أحمد - مدير أمن قنا -اللواء هشام محمود نصر - مدير أمن مطروح -اللواءحسام الدين كمال - مدير أمن البحر الأحمر -اللواء صبرى الجمال - مدير أمن جنوب سيناء -اللواء جمال مصطفى شكر - مدير أمن أسيوط -اللواء فتح الله حسنى على - مدير أمن أسوان -اللواءجرير مصطفى - مدير أمن بنى سويف -اللواء محمد على شحاته - مدير أمن الإسماعيلية -اللواء رضا سويلم - مدير أمن شمال سيناء -اللواءمحمد محمود جاد - مدير أمن السويس - العميد محمد الألفي مدير مباحث القليوبية

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