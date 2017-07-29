اللواء محمد محمود.. من مصلحة الأمن العام إلى مديرية أمن السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

اعتمد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اليوم السبت، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، والتي تضمنت ندب اللواء محمد محمود جاد، مديرًا لأمن السويس، خلفًا للواء دكتور مصطفى شحاته، والذي صدر له قرار ندب مساعدًا لوزير الداخلية لمصلحة السجون.

عمل اللواء محمد جاد بقطاع مدن القناة خلال الفترة الماضية، متوليًا مهام مدير إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية، ثم العمل مفتشًا للأمن العام بمحافظة شمال سيناء.

وبعد ما حققه من إنجازات على أرض سيناء، تمت ترقيته للعمل وكيلاً لمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، ثم صدر القرار السابق بندبه مديرًا لأمن السويس.

وكان اللواء دكتور مصطفى شحاته، مدير أمن السويس السابق، تولى حقيبة الأمن بالمحافظة في 28 يوليو قبل الماضي، في حركة التنقلات السنوية بالوزارة، واستطاع خلال مدة خدمته في السويس التي بلغت سنة أن يحقق عدة إنجازات ملموسة على أرض الواقع وتحسين الصورة الذهنية عن رجال الشرطة لدي أهالي السويس.