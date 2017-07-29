اللواء رضا سويلم.. "الداخلية" تُعيد حرسها القديم إلى شمال سيناء

شمال سيناء - أشرف سويلم:

اعتمد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اليوم السبت، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، والتي تضمنت تعيين اللواء رضا سويلم مديرًا لأمن شمال سيناء خلفًا للواء السيد الحبال.

عمل اللواء رضا سويلم ضابطًا في شمال سيناء في الفترة من 2005 إلى 2008، تدرج خلالها في عدة مناصب وتولى مديرًا ورئيسًا لمباحث المحافظة، وهي الفترة التي شهدت العديد من الأعمال الإرهابية التي نُسبت إلى تنظيم القاعدة في تلك الفترة، ومن بينها تفجيرات منتجع دهب التي أسفرت عن مقتل 23 شخصًا بينهم 20 مصريًا.

انتقل سويلم عقب ذلك مديرًا لمباحث المنوفية، ثم مساعدًا لوزير الداخلية في محافظات شمال الصعيد (الفيوم وبني سويف والمنيا).

وفي أولى تصريحاته اليوم، قال سويلم -لمصراوي- إن الفترة المقبلة تحمل مسؤوليات أكبر لقوات الشرطة في مواجهة ملف الإرهاب "أسوة بالمسؤولية التي تحملناها في أعوام 2005 و2006 و2007 وما شهدته من نجاح قوات الشرطة في غلق هذا الملف الخطير".​