"الوطنية للصحافة" تناشد البرلمان سرعة إصدار قانون تداول المعلومات

كتبت - هاجر حسني:

أصدر كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، توصيات أول اجتماع برؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية؛ لمواجهة مخططات إفشال الدولة، وطرح الخطوط العريضة لكيفية تثبيت أركانها.

وأوضح "جبر" في ختام الاجتماع، أن أولى هذه التوصيات تتمثل في تأكيد الحرص على تنوع الأفكار والرؤى والتوجهات السياسية وأن تصبح الصحافة القومية مظلة تشمل جميع التوجهات دون إقصاء.

وأوصى جبر بمناشدة الدولة والبرلمان سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات لمعالجة القضايا على خلفية معلوماتية بهدف تقليل مساحات التكهن والشائعات، وإعادة هيكلة المؤسسات القومية ودعمها في المهام الموكلة إليها.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أهمية التعاون بين المؤسسات القومية والنقابة والهيئة الوطنية في تنمية المهارات الصحفية، بالتعاون بين الجهات الثلاث.

ودعا جبر لتشكيل لجنة دورها التنسيق للاجتماعات القادمة، وتجهيز الدراسات والأبحاث يشرف عليها أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية والكاتب الصحفي هاني عبد الله رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، وسمر الدسوقي رئيسة تحرير مجلة حواء، وأن يكون الاجتماع القادم في السابعة مساء السبت المقبل بمؤسسة الأهرام.

كما أكد جبر أن هذه الاجتماعات تشاورية الغرض منها تبادل الأفكار وليس فرض سياسات تحريرية معينة.