"فيوتشر ميديا" تحصل على حقوق إنتاج "صاحبة السعادة"

القاهرة - (مصراوي)

في خطوة هي الأولي من نوعها تفتح آفاقاً جديدة لصناعة الإعلام المصري تعاقدت شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية المالكة لمجموعة قنوات cbc وشركة "ليوميديا" للدعاية والإعلان على منح حقوق إنتاج حلقات جديدة لبرنامج "صاحبة السعادة " إلى شركة المستقبل CBC لمدة ٢٨ شهرًا بالإضافة إلى كافة حقوق استغلال الحلقات الجديدة للبرنامج في جميع أنحاء العالم دون استثناء طوال مدة الحماية القانونية الواردة بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وتعديلاته بشأن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وهو ما يفتح الباب أمام صيغ وأشكال جديدة للإنتاج البرامجي في مصر.

ووفقًا لبيان صادر عن شركة المستقبل فإن البرنامج الأشهر "صاحبة السعادة " والذي تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس سيتم منح حقوق إنتاج حلقاته الجديدة وكافة حقوق استغلالها كاملة إلى شركة المستقبل وفق خطة إنتاج وضعتها قنوات cbc تستوعب تطويراً طموحاً في الشكل والمواصفات الفنية تلائم التطوير المقرر للمحتوى في مرحلته الجديدة التي تبدأ في موسمه المقبل (أغسطس / سبتمبر 2017) مع وضع خطة شاملة للبرنامج للعامين القادمين.

وبموجب العقد، تصبح شركة ليوميديا أول شركة مصرية تقوم بمنح حقوق برنامج إلى شبكة تليفزيونية.

من جهتها، تواصلت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس مع الفريق الفني لقنوات cbc و "فيوتشرميديا" الوكيل الإعلاني الحصري للعمل على مواسم جديدة قوية للبرنامج بحيث يعملون كفريق واحد بشكل مكثف برامجياً وإنتاجياً وتسويقياً في اتجاه إنجاز التطوير الشامل للبرنامج.

ووفقًا للبيان، قدمت قنوات سي بي سي وشركة ليو ميديا الشكر للإعلامية القديرة إسعاد يونس وفريق عمل البرنامج على إبداع أول برنامج تليفزيوني له هوية مصرية احترافية كاملة وحاكمة في الشكل والمحتوى ومعايير الأداء.

وفي سياق متصل تم الاتفاق على إطار أوسع للتعاون بين "ليوميديا" وشركة المستقبل في مشروعات جديدة بدأت بإعداد عقد شراكة لإنتاج برنامج "السهرة" الذي سيقدمه النجم شريف منير أسبوعياً على cbc اعتبارًا من أكتوبر المقبل.