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التعليم تكشف سبب حاجتها لـ 1800 معلم

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مصراوي Masrawy

التعليم تكشف سبب حاجتها لـ 1800 معلم

10:33 م السبت 29 يوليو 2017

التعليم تكشف سبب حاجتها لـ 1800 معلم

وزارة التربية والتعليم

كتبت - ياسمين محمد:

قال محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، إن مسابقة تعيين 1800 معلم مساعد بمختلف المحافظات، يأتي لسد العجز الناتج عن عودة المعلمين المغتربين إلى محافظات إقامتهم.

وأضاف عمر، في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أن المسابقة تعد تكملة لمسابقة الـ 30 ألف معلم التي تم الإعلان عنها في 2014، وتسلم منهم قرابة 28 ألف و200 معلم، ليتبقى 1800 وظيفة.

وأوضح مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أنه سيتم استكمال العدد المطلوب بمسابقة الـ 30 ألف معلم، من خلال مسابقة جديدة بشروط ومعايير جديدة، بحيث تكون مسابقة على مستوى المحافظات وليست مركزية، وذلك لتلافي المشكلات التي نتجت عن المسابقة الأولى.

وعن شروط ومعايير التقدم للوظائف الجديدة، أشار عمر إلى أن هناك لجنة تعكف حاليا على وضع المعايير المطلوبة، وفور انتهاءها من عملها سيتم الإعلان عن المسابقة رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، في أقرب وقت.

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