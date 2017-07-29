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"حركة الداخلية": اللواء علاء سليم مديرا لمباحث الوزارة و"الألفي" للقليوبية

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"حركة الداخلية": اللواء علاء سليم مديرا لمباحث الوزارة و"الألفي" للقليوبية

10:19 م السبت 29 يوليو 2017

وزارة الداخلية

كتب – فتحي سليمان:

شملت حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة؛ ترقية اللواء علاء سليم، مديرا لمباحث وزارة الداخلية خلفًا لللواء هشام نصر الذي تولى منصب مدير أمن مطروح.

كما شملت الحركة ترقية العميد محمد الألفي رئيس مباحث القليوبية إلى منصب مدير مباحث المديرية.

الحركة شهدت تغييرات واسعة شملت عددًا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

ومن المقرر أن تُنفذ الحركة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل بالنسبة للقيادات، واعتبارًا من 10 أغسطس بالنسبة لجميع من شملتهم الحركة من مختلف الرتب، على أن يتم فتح باب التظلمات ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام؛ حيث ستقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها.

وراعت حركة تنقلات وزارة الداخلية المعايير الأساسية وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفي والبُعد الإنساني والاجتماعي للضباط، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.

وشهدت الحركة أيضًا إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش، وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن، والقطاعات الأمنية؛ لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون، والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

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