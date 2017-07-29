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الزمالك يتقدم على النصر السعودي في الشوط الأول

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الزمالك يتقدم على النصر السعودي في الشوط الأول الزمالك يتقدم على النصر السعودي في الشوط الأول

التحرير

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انتهى الشوط الأول، من مباراة والنصر السعودي، الذي يجمع بينهما الأن على استاد الأسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بالبطولة العربية للأندية، بتقدم الأبيض بهدفين مقابل هدف. 

تقدم الزمالك في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الأول، عن طريق حازم إمام، قبل أن يعادل الفريق السعودي عن طريق ليواندرو رودريجيز، ثم أضاف محمود حمدي "الونش" الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 37. 

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وشهد الشوط الأول أهدار الفريق السعودي، لركلة جزاء عن طريق اللاعب البرازيلي ليواندرو في الدقيقة 29. 

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التحرير

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