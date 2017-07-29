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محافظ الإسماعيلية: تعليمات رئيس الوزراء سبب انقطاع الكهرباء عن مركز الإسعاف

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محافظ الإسماعيلية: تعليمات رئيس الوزراء سبب انقطاع الكهرباء عن مركز الإسعاف محافظ الإسماعيلية: تعليمات رئيس الوزراء سبب انقطاع الكهرباء عن مركز الإسعاف

التحرير

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قال ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، إن الكهرباء لم يتم قطعها في إسعاف الإسماعيلية من شركة الكهرباء بتعمد، ولكن كان هناك أوامر من رئيس الوزراء شريف إسماعيل بتحويل كل عدادات الكهرباء إلى عدادات مسبوقة الدفع.

وأضاف "طاهر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت: "عداد إسعاف الإسماعيلية كان به مديونية من مكان آخر وعند تركيبه في مركز الإسعاف قام المركز بشحن العداد تم خصم المديونية فقطع التيار".

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وتابع: "تم حل هذه المشكلة في وقت قليل وتم استرجاع التيار إلى المركز بشكل سريع"، مشيرًا إلى أن أدوار العبادة في المحافظة كان لها استثنائيات ظلت كما هي بعدادات الكهرباء القديمة".

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التحرير

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