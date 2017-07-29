الخياط: الإرهاب توغل في الدولة.. ولن يخرج إلا بالدم (فيديو)

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قالت الإعلامية أماني خياط، إن الإرهاب كالقراضة لن يخرج إلا بالدم: "القراضة لما تمسك في جسم إنسان أو حيوان لازم تطلع بالدم".

وأضافت الخياط، خلال برنامج "بين السطور"، المذاع على قناة "أون لايف": "برجلها الرفيعة بتلزق وعشان تطلع لازم تدخل جلدنا الأول، الإرهاب زيها بالظبط دخل الدولة المصرية على مراحل متقطعة ولازم يخرج من جلدنا بالدم".

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وتابعت: "الإرهاب دخل وتوغل إلى الدولة المصرية منذ التسعينيات وبدأ أعماله التخريبية، وأبرزها تفجير فنادق شرم الشيخ، التي لم تنته إلا بعد سفك دماء كثيرين".