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وزير التموين: «اللي هينتج رغيف كويس هنكافئه» (فيديو)

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وزير التموين: «اللي هينتج رغيف كويس هنكافئه» (فيديو) وزير التموين: «اللي هينتج رغيف كويس هنكافئه» (فيديو)

التحرير

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أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير ، أنه لن يزيد سعر رغيف الخبز خلال هذا العام: "كل اللي هينتج رغيف جيد هنكافئه واللي مش هيطلع منتج كويس مش هنساعده".

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "الرغيف يكلف الدولة ٦٠ قرشًا قيمة التصنيع، وعلى المخبز ١٤.٤ قرش ويباع للمواطن بـ5 قروش".

وتابع: "المنظومة الجديدة للخبز ستضمن الاتفاق مع ممثلي المطاحن التي تنتج الدقيق استخراج 82% والمخابز ليقوم المطحن بدفع قيمة القمح لهيئة السلع التموينية، وكذلك صاحب المخبز بالنسبة للدقيق وبعد قيام صاحب المخبز بإنتاج الخبز وبيعه للمواطن سيتم تحويل قيمة تصنيع الخبز بقيمة 14.4 قرش لكل رغيف يتم تصنيعه في المخابز التي تعمل بالسولار فقط".

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واستكمل: "أصحاب المخابز مطالبون بدفع تأمين 3 أيام عن الدقيق، لحساب هيئة السلع التموينية"، موضحا أن المطحن له الحق في قبول القمح من عدمه، وفي حالة قبوله يجب عليه إخراج الدقيق، طبقًا للمواصفات.

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التحرير

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