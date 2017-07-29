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وزير التموين يعلن تفاصيل الدفع النقدي بمنظومة الخبز

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وزير التموين يعلن تفاصيل الدفع النقدي بمنظومة الخبز وزير التموين يعلن تفاصيل الدفع النقدي بمنظومة الخبز

التحرير

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كتب: أسماء فتحي وإسلام الشاذلي

قال الدكتور علي مصيلحى، إنه تم الاتفاق مع أصحاب المطاحن والمخابز بتطبيق المنظومة الجديدة، بأن يدفع المطحن قيمة القمح نقدا قبل الحصول عليه وكذلك المخبز.

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وأضاف مصيلحي، أن تكلفة الجوال 180 جنيها ليكون لكل رغيف تكلفة 14.4 قرش كقيمة تصنيع الرغيف يحصل منها صاحب المخبز على 5 قروش والباقي يتم صرفه له، مؤكدا أنه مع تطبيق المنظومة الجديدة يسقط أي تلاعب أو إهدار للأمانة؛ لافتا إلى أن المخبز سيدفع قيمة تأمين خلال أول 3 أيام فقط، ثم بعد ذلك يتم صرف الدقيق ويحصل على تكلفة التصنيع لحظيا.

جاء ذلك فى حضور علاء فهمى رئيس القابضة للصناعات الغذائية وعبد الله غراب رئيس شعبة المخابز وطارق حسانين رئيس شعبة الحبوب باتحاد الصناعات.

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التحرير

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