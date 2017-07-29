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قراقع: إسرائيل سجلت أكبر نسبة من جرائم الحرب بحق شعب فلسطين

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مصراوي Masrawy

قراقع: إسرائيل سجلت أكبر نسبة من جرائم الحرب بحق شعب فلسطين

10:13 م السبت 29 يوليو 2017

قراقع: إسرائيل سجلت أكبر نسبة من جرائم الحرب بحق شعب فلسطين

رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع

رام الله - (أ ش أ)

اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع، أن إسرائيل ترتكب جرائم الحرب بحق الفلسطينيين وتعطي القتلة الحصانة والدعم ولا تفتح تحقيقات جنائية عادلة بحقهم، بل تعمل على الافتخار بهم وتسعى إلى إصدار أحكام مخففة بحقهم أو قرارات عفو عنهم.

وأضاف -خلال زيارته أسرى محررين في محافظة الخليل- أن حكومة إسرائيل بقيادة نتنياهو سجلت أكبر نسبة من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا الفلسطيني منذ توليه السلطة في إسرائيل، سواء على مستوى الإعدامات والاغتيالات الفردية والتصفية الميدانية خارج نطاق القضاء أو سواء بارتكاب مذابح جماعية كما حدث خلال العدوان المتكرر على قطاع غزة.

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو اليمينية كرست العنصرية في المنطقة وتمجيد القتلة واعتبارهم أبطالا قوميين وبذلك شجعت على استمرار عمليات القتل بدم بارد بحق الفلسطينيين، مضيفا أن "منظمات الإرهاب اليهودي المتطرفة وعصابات المستوطنين تلقى التمويل والدعم والترخيص والحماية من قبل حكومة إسرائيل.

وأوضح أنه في الوقت الذي تعطي فيه الحصانة للقتلة الإسرائيليين فإن حكومة إسرائيل تقوم بهدم خيم العزاء للشهداء الفلسطينيين وملاحقة المشيعين، وملاحقة جثامين الشهداء واحتجازهم في الثلاجات الإسرائيلية، إضافة إلى رفع الحصانة عن برلمانيين عرب قاموا بتعزية عائلات الشهداء والقيام بالتحريض على السلطة الفلسطينية بسبب الإعانات الاجتماعية لعائلات الشهداء والأسرى إضافة إلى سلسلة تشريعات وقوانين تعسفية تنتهك القانون الدولي وتضع غطاءا للجرائم والانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني.

واعتبر قراقع بنيامين نتنياهو رجل الإرهاب الدولي المعاصر والذي يقود سياسة التمييز العنصري وتشريع الجريمة المنظمة تحت حجة الأمن الإسرائيلي ومكافحة الإرهاب وأن إسرائيل بقيادته أصبحت تشكل خطرا على الأمن والسلم في العالم.

هذا المحتوى من

Asha

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