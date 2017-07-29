بالفيديو- نشاط السيسي في أسبوع: افتتاح قاعدة نجيب العسكرية.. ويومان مع الشباب

كتب- مصطفى المنشاوي:

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على "فيسبوك" فيديو يتضمن نشاط الرئيس في أسبوع.

واستهل السيسي نشاطه الأسبوعي بحضور الاحتفال بافتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وبتخريج دفعات جديدة من الكلية الحربية، والفنية العسكرية، والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي، والمعهد الفني للقوات المسلحة، والمعهد الفني للتمريض، والضباط المتخصصين، بمشاركة عدد من كبار المسئولين العرب.

وافتتح السيسي أعمال المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب بمدينة الإسكندرية، بمشاركة 1500 شاب من مختلف محافظات إقليم غرب الدلتا، وشباب الجامعات، وممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر عبر الموقع الإلكترونى للمؤتمر، كما شارك فى المؤتمر شباب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة من المنتمين لمحافظات إقليم غرب الدلتا، وممثلو شباب جمعيات رجال الأعمال، وأمناء الشباب فى الأحزاب السياسية، ومجموعة من الشباب العاملين فى الجمعيات الأهلية والعمل التطوعى.

واختتم السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع مع اللواء أركان حرب علي عادل عشماوي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، الذي عرض تقريراً على حول عدد من الأعمال الجاري تنفيذها في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، ووجه الرئيس بالالتزام بالمخططات الزمنية لما يتم تنفيذه من أعمال، كما شدد على ضرورة الاهتمام بتنفيذ مشروعات تنموية في المناطق الخطرة، لتوفير مجتمعات متكاملة تتيح للمواطنين حياة كريمة ووجه الرئيس أيضا بدراسة إنشاء محور مروري جديد في محافظة الإسكندرية، لتخفيف التكدسات المرورية في مدينة الإسكندرية وتسهيل حركة نقل المواطنين.