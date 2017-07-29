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كرم جبر: دعم الصحافة للدولة ليس خلقًا لإعلام "الصوت الواحد"

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مصراوي Masrawy

كرم جبر: دعم الصحافة للدولة ليس خلقًا لإعلام "الصوت الواحد"

09:36 م السبت 29 يوليو 2017

كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتبت - هاجر حسني:

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهدف من دعم الإعلام للدولة ليس خلق فكرة الإعلام الموحد الذي يفتقد للتنوع.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي أعقب الاجتماع التشاوري الذي عقدته الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشة دور الصحافة القومية في مواجهة خطط إفشال الدولة، وسبل دعم القضايا الوطنية وتثبيت أركان الدولة المصرية، اليوم السبت.

وطالب جبر الدولة بتوفير المعلومات للصحفيين، مضيفًا: "ليس من المعقول أن تطلب الدولة أن يكون الإعلام طائرًا لها دون توفير الحد الأدنى من المعلومات إذا أرادت إعلامًا جادًا".

وأشار إلى أن تفعيل المقترحات الذي طرحها رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف سيتم من خلال أمانة عامة من بعض الزملاء تتولى دراسة المقترحات والتوصيات، حتى تتعامل الصحافة في بيئة واضحة.

ولفت إلى ضرورة مناقشة مواجهة الأخبار الكاذبة والمواقع الإلكترونية "الشيطانية"، لأن المعلومة تواجه بالمعلومة.

وقال عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين، إن الإعلام صاحب الدور المفصلي للخروج من الأزمة الحالية، مضيفًا أنه التقى خلال الأيام الماضية نقيب الصحفيين الإيطاليين، ودعا الجانب الإيطالي لدعم في مواجهة الإرهاب ومساعدتها.

وأشار عبد المحسن إلى أهمية الدور المهني للإعلام وتحديدًا الصحافة القومية، متابعا "مهما كانت حجم الإصلاحات لابد وأن تكون الصحافة سندًا للدولة".

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